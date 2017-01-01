Чорногорія розраховує в травні стати членом НАТО

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США планують підтримати прагнення Чорногорії

Міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дарманович розраховує, що його країна стане членом Альянсу на саміті НАТО в кінці травня. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Дарманович розповів, що в Сполучених Штатах Америки його країну запевнили в підтримці її вступу в НАТО з боку обох провідних партій.

Проте останнім часом з'являлися повідомлення про те, що Трамп може виступити проти вступу Чорногорії до НАТО через бажання налагодити стосунки з Росією, яка різко виступає проти вступу Чорногорії в Альянс.

За словами міністра, в Чорногорії розуміють, що президент США Дональд Трамп хоче досягти якихсь проривів у відносинах із Росією, особливо в боротьбі з тероризмом, але, додав він, «ми не бачимо ніяких ознак того, що найважливіші національні інтереси США будуть принесені в жертву» в питанні про членство його країни в НАТО.

Як повідомляв «Главком»,в США таки готові підтримати вступ Чорногорії до НАТО попри незгоду з цим з боку Росії.

На саміті НАТО в грудні 2009 року Чорногорія отримала План дій для членства в НАТО. У 2010 році стартували переговори, які завершилися підписанням протоколу про вступ до організації в травні 2016 року. Після ратифікації цього протоколу всіма країнами альянсу і Чорногорією ця країна стане повноцінним учасником Вашингтонського договору про колективну безпеку.