Чорновол пояснила свою скандальну поправу про е-декларування для ЗМІ

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Тетяна Чорновол

На думку політика, декларування статків для працівників ЗМІ «вже давно назріло»

Нардеп від «Народного фронту» Тетяна Чорновол вважає, що е-декларування для редакторів та засновників ЗМІ, а також представників громадськості допоможе у боротьбі з корупцією.

Про це вона сказала в коментарі «Уніан».

У контексті представників ЗМІ Чорновол згадала про «заяву Онищенка про те, що він витратив десятки мільйонів доларів на підкуп ЗМІ задля забезпечення функціонування своїх корупційних схем».

«В даному разі у нас є прямий доказ, що у нас корупція реалізується і через ЗМІ», - сказала Чорновол.

Так, на її думку, «це дуже давно назріло, особливо, стосовно власників і редакторів ЗМІ».

Вона уточнила, що її пропозиція стосується ЗМІ усіх форм власності. Крім того, на питання, чи є у світі подібна практика, коли б держава змушувала громадські організації, редакторів та власників ЗМІ подавати декларації, Чорновол висловила упевненість, що «у цивілізованих країнах ця сфера діє прозоро».

«Це така велика проблема чесним редакторам ЗМІ заповнити е-декларування?.. Чесному антикорупціонеру заповнити е-декларування - це проблема?», - сказала Чорновол.

Як повідомляв «Главком», народний депутат України від фракції «Народний фронт» Тетяна Чорновол в середу на засіданні парламентського комітету запропонувала, щоб е-декларації подавали власники та головні редактори ЗМІ.

Відповідну пропозицію нардеп озвучила під час розгляду президентського проекту закону №6172 про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції», що регулює е-декларування військовослужбовців

Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв пояснив, що законопроект регулює декларування тільки військовослужбовців, тому розширення суб'єктів декларування має бути запропоновано іншим проектом.