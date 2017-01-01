  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Чорновол пояснила свою скандальну поправу про е-декларування для ЗМІ

    • Сьогодні, 00:10
    • Розсилка
    Тетяна Чорновол
    Тетяна Чорновол

    На думку політика, декларування статків для працівників ЗМІ «вже давно назріло»

    Нардеп від «Народного фронту» Тетяна Чорновол вважає, що е-декларування для редакторів та засновників ЗМІ, а також представників громадськості допоможе у боротьбі з корупцією.

    Читайте також

    Про це вона сказала в коментарі «Уніан».

    У контексті представників ЗМІ Чорновол згадала про «заяву Онищенка про те, що він витратив десятки мільйонів доларів на підкуп ЗМІ задля забезпечення функціонування своїх корупційних схем».

    «В даному разі у нас є прямий доказ, що у нас корупція реалізується і через ЗМІ», - сказала Чорновол.

    Так, на її думку, «це дуже давно назріло, особливо, стосовно власників і редакторів ЗМІ».

    Вона уточнила, що її пропозиція стосується ЗМІ усіх форм власності. Крім того, на питання, чи є у світі подібна практика, коли б держава змушувала громадські організації, редакторів та власників ЗМІ подавати декларації, Чорновол висловила упевненість, що «у цивілізованих країнах ця сфера діє прозоро».

    «Це така велика проблема чесним редакторам ЗМІ заповнити е-декларування?.. Чесному антикорупціонеру заповнити е-декларування - це проблема?», - сказала Чорновол.

    Як повідомляв «Главком», народний депутат України від фракції «Народний фронт» Тетяна Чорновол в середу на засіданні парламентського комітету запропонувала, щоб е-декларації подавали власники та головні редактори ЗМІ.

    Відповідну пропозицію нардеп озвучила під час розгляду президентського проекту закону №6172 про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції», що регулює е-декларування військовослужбовців

    Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв пояснив, що законопроект регулює декларування тільки військовослужбовців, тому розширення суб'єктів декларування має бути запропоновано іншим проектом.

    Читайте також
    ЗМІ депутати декларація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ