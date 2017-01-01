Чорновол розповіла, як у розслідуванні вийшла на депутата «Народного фронту»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тетяна Чорновол

Серед підприємств, що не платять ренту, Чорновол знайшла фірми нардепа Котвіцького

Після розслідування «справи Оніщенка» народний депутат фракції «Народний фронт» Тетяна Чорновол знайшла цілий перелік фірм, які погано платять ренту або не платять її взагалі. Більшість фірм було Онищенка, але там знайшла фірму нардепа Ігоря Котвіцького.

Вона нагадала, що Ігор Котвіцький – її однопартієць, колега по фракції у Верховній Раді.

«Він депутат, власником бути не може, але фірма з ним пов’язана. Я зразу пішла на розмову до Авакова, бо Котвіцький із його групи. Аваков сказав: «Іди, говори з Котвіцьким, у нас не може бути, що фірми, пов’язані з нами, не платять податків», – пригадала Тетяна Чорновол.

Відтак депутат прийшла на розмову до Котвіцького.

«А він показав мені, що це спільна діяльність не з державою, а між приватними суб’єктами і порушення нема», – відзначила Чорновол.

Відтак нардеп підсумувала свою роботу в руслі кримінального провадження щодо іншого однопартійця Миколи Мартиненка.

«Як я працюю – не важливо, чи це члени нашої фракції, чи не нашої», – переконує пані Чорновол.

Джерело: zik.ua