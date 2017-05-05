Чотири країни приєдналися до антиросійських санкцій ЄС

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Санкції ЄС проти Росії

Країни зобов’язалися забезпечити відповідність своїх національних політик до рішення Ради ЄС про санкції

Чотири країни приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити до 15 вересня 2017 року санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні.

«Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія, учасниця Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС», - йдеться у заяві.

За словами Могеріні, ці країни зобов’язалися забезпечити відповідність своїх національних політик до згаданого рішення Ради ЄС.

«ЄС взяв до уваги це зобов’язання і вітає його», - наголошується у заяві.

Як відомо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Обмежувальні заходи включають у себе замороження рахунків і заборону на в’їзд.

Санкції застосовуються до 150 осіб і 37 компаній. Вперше вони були запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися.

Джерело: Європейська правда