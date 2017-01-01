Чотири країни світу побудують найдовший у світі морський газопровід



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівництво газопроводу

Будівництво трубопроводу розпочнеться через декіілька років

Італія, Ізраїль, Греція та Кіпр домовилися про подальші зусилля з планування будівництва найдовшого у світі підводного газопроводу від східного Середземномор'я до південної Європи за підтримки з боку Європейського Союзу.

Про це повідомляє Euractiv.

«Якщо проект вартістю $6,2 млрд буде втілений у життя, то через газопровід буде йти газ із Ізраїлю та Кіпру з нещодавно виявлених шельфових запасів газу в Європу, потенційно знижуючи залежність Європи від російської енергії в період збереження напруженості», - йдеться у повідомленні.

Під час спільної прес-конференції в столиці Ізраїлю Тель-Авіві міністри енергетики з чотирьох країн і комісар ЄС з питань дій в галузі клімату та енергетики Мігель Аріас Каньєте заявили про свою прихильність проекту.

Техніко-економічне обгрунтування було завершено, сказали вони, додавши, що сподіваються розробити повний план розвитку вже до кінця року.

Зазначається, що будівництво трубопроводу не почнеться ще впродовж декількох років.

Міністри також домовилися зустрічатися через кожні шість місяців протягом найближчих років.