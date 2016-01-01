Чубаров назвав пропозиції зятя Кучми про Крим і Донбас запрошенням до капітуляції
- Вчора, 16:42
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Чубаров: Своїми компромісами Пінчук пропонує вбити Україну
Народний депутат і лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає пропозиції бізнесмена Віктора Пінчука щодо Криму і Донбасу «запрошенням України до капітуляції».
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи публікацію Пінчука у The Wall Street Journal.
«Те, що Віктор Пінчук сором'язливо називає «болючим компромісом», насправді є запрошенням нас, України і українців, включаючи Крим і кримських татар, до капітуляції. Причому до капітуляції тотальної, самознищувальної, оскільки Пінчук не може не розуміти, що слідом за здачею Криму і Донбасу, відмовою вступати до ЄС і НАТО, Україна просто перестане існувати як незалежна держава», – зазначив Чубаров.
За його словами, «те, чого не вдалося ворогам добитися за століття – знищити українську національну гідність та вбити віру у свою державоспроможність, – Пінчук пропонує нам здійснити своїми руками».
«Серед нас є ті, хто зможе вбити майбутнє свого народу?» – запитує депутат.
Раніше Пінчук запропонував Україні піти на компроміси у відносинах з Росією і відійти від євроінтеграційного шляху, провести вибори на окупованому Донбасі до звільнення його територій, відмовитися від вступу в НАТО, а також не дозволити питанню Криму стати на заваді спробам домовитись з РФ про припинення війни на Донбасі.