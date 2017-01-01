Чубаров пояснив, чому Росія намагається показати світу «поганих» кримських татар

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Російська влада намагається показати протистояння саме з «поганими» кримськими татарами, зазначив Чубаров

Росія намагається продемонструвати світу «поганих» кримських татар і «поганих» кримських мусульман, аби розколоти спільноти, які не припиняють опір окупації Криму. Про це в ефірі Громадського розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу і народний депутат Рефат Чубаров.

На його переконання, посилення репресій проти кримських татар відбувається через їх непогодження із роллю, яку визначила Росія.

«Росія намагається ще раз спробувати на тлі виборів у США продемонструвати світові кримську мозаїку, в якій всі задоволені тим, що Росія окупувала Крим. Але в цій мозаїці не вистачає кримськотатарського пазлу. Тепер росіяни намагаються розколоти, розчавити кримських татар і показати їх світу в невигідному світлі», — сказав Чубаров.

За його словами, російська влада намагається показати протистояння саме з «поганими» кримськими татарами і кримськими мусульманами, які належать до нібито терористичного угруповання «Хізб ут-Тахрір».

«Росія намагається показати «поганих» кримських татар. Коли вони говорять про «хунту» і про «фашистів у Києві», то говорять і про дуже добрий український народ, і що треба звільнити його. Те ж саме вони намагаються зробити з кримськими татарами. Це їм не вдається, тому вони будуть ще більше лютувати, кидати ще більше людей у тюрми», — вважає Чубаров.

Він зазначив, що ці явище безпосередньо пов’язані з подіями на сході України, а також із переговорами із західними партнерами, які намагаються виробити для України певні алгоритми дій.

«Якщо ми далі підемо за алгоритмами, які надають нам наші партнери, я боюся, що ми не допоможемо, ані кримським татарам, ані Криму, ані тим мільйонам українців, які живуть на сході України. Нам треба переформатувати наші взаємовідносини з партнерами, стояти навколо однієї формули, пов’язаної з російською агресією», — сказав Чубаров.

Голова Меджлісу впевнений, що Україні не можна розпилятися на різні формули вирішення кризи, які до того ж не передбачають територіальну цілісність України.

«Кримська проблема, повернення Криму, відновлення контролю над певними районами Донецької і Луганської областей, це все питання, пов’язані з відновленням територіальної цілісності України», — підкреслив він.