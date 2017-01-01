Чубаров: Приїзд ватажків «ДНР/ЛНР» до Криму - доказ причетності РФ до тероризму

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Рефат Чубаров

чубаров переконаний, що російська держава причетна до підготовки й організації терористичних атак у сучасному світі

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров вважає, що візит лідерів угруповань «ЛНР» і «ДНР» Ігоря Плотницького й Олександра Захарченка до окупованого Криму може бути доказом причетності Росії до організації терористичних атак. Таку думку Чубаров висловив у коментарі Крим.Реалії.

«Ми не повинні нервувати й заявляти протести, ми повинні ретельно фіксувати. Сьогодні другий день, коли українська держава подала позов до міжнародного суду на Росію. Приїзд до Криму лідерів терористичних організацій і те, що це відбувається на території, контрольованій Росією, – це ще одне підтвердження того, що російська держава причетна до підготовки й організації терористичних атак у сучасному світі», – сказав він.

Напередодні російські ЗМІ повідомили про візит лідерів угруповань «ЛНР» і «ДНР» до Криму. Передбачається, що візит Плотницького й Захарченка приурочений до святкування 363-х роковин Переяславської Ради.

16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.