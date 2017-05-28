Чубаров про повернення Криму: «Це буде за нашого життя»

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Рефат Чубаров

Голова Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що дезінтеграція РФ є питанням часу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров вважає, що окупований Росією Крим повернеться до складу України набагато раніше, ніж цього хотіли б у Кремлі. Про це він повідомив в інтерв'ю «Апострофу».

«Це буде за нашого життя. Ми повернемося до Криму – інакше і бути не може», - сказав він.

За словами Чубарова, історія Російської імперії та СРСР продемонструвала, що в Кремлі не можуть управляти великими територіями.

«Я думаю, що багато народів, які проти своєї волі утримуються в Російській Федерації, теж будуть дуже щасливі від такого розвитку подій (розвалу РФ, - ред.). Там є Татарстан потужний, є Башкирія, є буряти, є удмурти, є Кавказ», - зазначив глава Меджлісу.

Він підкреслив, що дезінтеграція РФ повинна відбуватися під зовнішнім контролем, оскільки Росія володіє значним ядерним арсеналом.

«Тому що йдеться про ядерну зброю, яка сьогодні знаходиться в руках у людей, які не цінують ні свого життя, ні теперішнього, ні майбутнього свого народу. І, тим більше, їх не хвилює існування і майбутнє їхніх сусідів», - додав Чубаров.

Глава Меджлісу каже, що Крим буде повернутий дипломатичним шляхом.

«Я бачу повернення Криму в результаті не військових, а дипломатичних дій. Але розумію і те, що участь у майбутній долі Криму прийме ряд потужних гравців», - сказав він, додавши, що має на увазі США, Європейський Союз, Туреччину, Україну, РФ, Грузію, Румунію і Болгарію.

«А чому ні? Це чорноморські країни... Вони всі будуть мати різну вагу. Не обов'язково все буде саме так. Можливий великий перелік країн або навіть регіональних організацій, створених за іншою формулою. Той же ЄС або, скажімо, НАТО. І кожен з цих гравців буде оголошувати свої підходи, принципи. А деякі будуть приводити мотивацію, чому Крим повинен належати тій чи іншій країні», - сказав Чубаров.

Як він говорить, незважаючи на те, що позиції України у питанні приналежності Криму найбільш міцні, іноді при пошуку компромісу великими світовими гравцями ігноруються норми міжнародного права, наприклад, як на Ялтинській конференції 1945 року.

«І в цій ситуації до тих мотивів, які буде використовувати України щодо непорушності кордонів, територіальної цілісності, можна додати надпотужний аргумент: право корінного народу на самовизначення [...] Тільки в розпорядженні України є цей потужний важіль – право корінного народу на самовизначення. Ні в кого більше. І тому ми повинні бути готові до таких переговорів», - підкреслив голова Меджлісу.

Також він звернув увагу на важливість прийняття законів, які визначили б статус кримськотатарського народу в Україні.

Як повідомляв «Главком», випускниця однієї зі шкіл в анексованому Криму прийшла на останній дзвоник в українській вишиванці.