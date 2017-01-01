Чубаров прокоментував рішення суду ООН: Група злочинців на чолі з Путіним сядуть на лаву підсудних

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Рефат Чубаров

Росія проігнорує рішення суду ООН, переконаний глава Меджлісу кримськотатарського народу

Росія, швидше за все, проігнорує рішення Міжнародного суду ООН, згідно з яким заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу має бути скасована. Таку думку висловив глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від Блоку Петра Порошенка Рефат Чубаров, пише «Гордон».

«Зараз ми розбираємося, як реалізувати рішення Міжнародного суду і які дії повинні бути з боку Меджлісу кримськотатарського народу. Наші юристи розбираються у всіх деталях. Але я думаю, Росія проігнорує це рішення суду. Рівно так само, як ігнорувала всі резолюції і заклики міжнародного співтовариства, які були раніше», - зазначив Чубаров.

На його думку, рішення суду ООН згодом приведе на лаву підсудних президента РФ Володимира Путіна і його найближче оточення. «Звичайно, ефективних механізмів впливу на РФ ні в міжнародних організацій, ні в України немає. Однак рішення суду ООН започаткує процес, в результаті якого група злочинців на чолі з Путіним сядуть на лаву підсудних Міжнародного трибуналу з розслідування злочинів Росії, скоєних проти України. Зрозуміло, цей процес буде досить тривалим. Але те, що такий трибунал буде створений, у мене вже немає жодних сумнівів», - підкреслив нардеп.

За словами Чубарова, після винесеного судом ООН рішення слідчі і співробітники ФСБ в окупованому Криму будуть побоюватися фальсифікувати справи проти кримських татар. «Не думаю, що репресій проти кримських татар в Криму зараз стане менше. Однак російські слідчі і співробітники ФСБ явно почнуть працювати з оглядкою. Вони вже не будуть відчувати себе так комфортно. І деякі з них тепер сто разів подумають, перш ніж фальсифікувати справи проти кримських татар, підкидати їм заборонену нібито літературу або боєприпаси, а також вриватися до будинків, ламаючи двері і вікна. Як мінімум ряд силовиків свій запал вгамують», - резюмував Чубаров.

З 6 по 9 березня в Гаазі пройшли попередні слухання за позовом України проти Росії, в якому вказується на порушення Москвою положень Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.

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