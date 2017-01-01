Чуркіна поховали на Троєкурівському кладовищі в Москві

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Прощання з Чуркіним

Могила Чуркіна розташована на 8-й ділянці Троєкурівського кладовища

Постпреда Росії в ООН Віталія Чуркіна, який помер 20 лютого, поховали на Троєкурівському цвинтарі в Москві.

На церемонії похорону були присутні кілька десятків знайомих, рідних і близьких Чуркіна. Йому було віддано військові почесті: траурний кортеж зустрічала почесна варта, грав військовий оркестр. Почесна варта здійснила триразовий залп у повітря.

Могила Чуркіна розміщена на 8-й дільниці Троєкурівського кладовища.

Дивіться також фоторепортаж з церемонії прощання з Чуркіним у Москві.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

Повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.

Також відомо, що Росія вимагає від США не розкривати причини смерті Чуркіна