Цими вихідними Україна перейде на літній час

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В Укрзалізниці нагадали, що відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується вже з урахуванням цього переходу

У ніч проти неділі, 26 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України», на території України 26 березня 2017 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з переходом на літній час в Укрзалізниці нагадали, що відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.

Як відомо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий час.

У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але під тиском громадськості прийнята постанова була скасована.

«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Наразі понад 110 країн світу переходять на «літній» і «зимовий» час.