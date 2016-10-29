  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Цими вихідними Україна перейде на літній час

    • Сьогодні, 10:16
    • Розсилка

    В Укрзалізниці нагадали, що відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується вже з урахуванням цього переходу

    У ніч проти неділі, 26 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

    Читайте також

    «Повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України», на території України 26 березня 2017 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед», - йдеться у повідомленні. 

    У зв'язку з переходом на літній час в Укрзалізниці нагадали, що відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.

    Як відомо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий час.

    У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але під тиском громадськості прийнята постанова була скасована.

    «Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Наразі понад 110 країн світу переходять на «літній» і «зимовий» час.

     

    Читайте також
    поясний час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ