Ціна на нафту впала майже до $56



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видобуток нафти

Вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%

У вівторок, 21 лютого, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні впали в ціні до 56,16 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними видання, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,65 долара за барель, додавши 0,47%.

З початку січня 2017 року нафта дорожчала на очікуваннях відновлення балансу попиту і пропозиції на ринку «чорного золота» в результаті обумовленого скорочення видобутку країнами, що входять та не входять в ОПЕК.

Як повідомляли раніше ЗМІ, Саудівська Аравія знизила видобуток нафти в січні на 486 тисяч барелів на день - до 10 мільйонів, Кувейт – приблизно до 2,7 мільйона барелів на день. Згідно з домовленостями, Кувейт погодився знизити видобуток нафти на 131 тисячу барелів на день, починаючи з 1 січня.