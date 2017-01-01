Ціна нафти зростає на даних про запаси у США

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Запаси нафти Фото: rnbphoto.com

Водночас запаси бензину у США знизилися на 3,7 мільйона барелів, або на 1,5% - до 239,7 мільйона барелів

Ціни на нафту зростають у четвер на тлі неоднозначних даних статистики від міненерго США щодо запасів сировини в країні.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,19% - до 52,64 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднялася на 0,38%, до 49,70 долара за барель.

Комерційні запаси нафти у США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 24 березня, зросли на 0,9 мільйона барелів, або на 0,2% - до 534 млн барелів. Аналітики очікували збільшення показника на 1,357 мільйона барелів, або на 0,25% - до 534,457 мільйона барелів.

Водночас запаси бензину знизилися на 3,7 мільйона барелів, або на 1,5% - до 239,7 мільйона барелів. Експерти очікували зниження індикатора всього на 1,89 мільйона барелів. Запаси дистилятів зменшилися на 2,5 мільйона барелів, або на 1,6%, до 152,9 мільйона барелів. Аналітики прогнозували зменшення на 1,23 мільйона барелів.

«Сильне зниження запасів бензину напередодні завершення сезону техобслуговування на нафтопереробних заводах додзоляє припустити, що запаси нафти скоро почнуть знижуватися», - наводить газета The Wall Street Journal слова неназваних аналітиків ANZ.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 52,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 52,59 долара за барель, що на 5 центів вище рівня закриття торгів ($52,54).