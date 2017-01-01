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    Ціни на нафту перевалили за $55

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    Зростання цін на нафту
    Зростання цін на нафту

    Вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,49%

    У п'ятницю, 7 квітня, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні зросли в ціні до 55,71 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    За даними видання, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,49%.

    При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,57 долара за барель, додавши 1,68%.

    Як повідомлялося, ціни на нафту зростають на тлі неоднозначних даних статистики від міненерго США щодо запасів сировини в країні.

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