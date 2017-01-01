Ціни на нафту перевищили $56

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Зростання цін на нафту

Вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,21%

У середу, 12 квітня, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні зросли в ціні до 56,35 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними видання, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,21%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,50 долара за барель, додавши 0,19%.

Як повідомлялося, ціни на нафту зростають на тлі неоднозначних даних статистики від міненерго США щодо запасів сировини в країні.

Як повідомляв «Главком», в Україні подорожчав бензин. У середньому вартість пального зросла на АЗС на 50 копійок. Експерти кажуть, що бензин подорожчав через зростання ціни на нафту на світових ринках. За їх прогнозами, ціна пального може збільшитися ще на 50 копійок.