Ціни на нафту підбираються до пікових показників

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Видобуток нафти

Нафта дорожчає завдяки оптимізму ОПЕК щодо ефективності угоди про скорочення видобутку

Ціни на нафту виросли в ході ранкових торгів у середу, 22 лютого, завдяки оптимізму ОПЕК щодо ефективності угоди про скорочення видобутку.

До 9-ї ранку ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 0,41% до $56,89 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $54,49, на 0,29% вище попереднього закриття.

«Ф'ючерси на WTI і Brent підбираються до верхньої межі цінового діапазону, тому наступна пара (торгових) сесій буде мати принципове значення з технічної точки зору, принаймні, ми будемо розуміти, в якому напрямку рухаємося», - сказав Майкл Маккарті з CMC Markets .

Вплинути на динаміку цін на нафту може завтрашня статистика Управління енергетичної інформації (EIA), додав він.

За тиждень, що завершився 10 лютого, запаси нафти і бензину в США виросли до рекордної позначки, повідомило Управління енергетичної інформації.

Генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо, виступаючи 21 лютого на Лондонській конференції по нафті і газу, сказав, що члени нафтокартеля в січні виконали зобов'язання в рамках глобального пакту більше ніж на 90%, і запаси нафти продовжать знижуватися в цьому році.

Але, за словами Баркіндо, говорити про необхідність продовжити угоду сьогодні рано.