Ціни на нафту продовжують зростання
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Зростання цін на нафту
Вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,14%
У понеділок, 10 квітня, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні зросли в ціні до 55,32 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.
За даними видання, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,14%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,38 долара за барель, додавши 0,27%.
Як повідомлялося, ціни на нафту зростають на тлі неоднозначних даних статистики від міненерго США щодо запасів сировини в країні.