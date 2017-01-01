Ціни на нафту знову перевищили $50

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Зростання цін на нафту

Ціни зростають на тлі повідомлень про плани Саудівської Аравії скоротити поставки до Азії

У четвер, 11 травня, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні зросли в ціні до 50,46 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними видання, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,48%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 47,58 долара за барель, додавши 0,53%.

Нагадаємо, 5 травня ф’ючерси на нафту марки Brent із постачанням у липні впали в ціні до 47,06 долара за барель.

Але 10 травня ціни на нафту знову зросли на тлі повідомлень, що державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) може скоротити поставки нафти в Азію в червні. Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,51% – до 48,98 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,63% – до 46,83 долара за барель.