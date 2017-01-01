Ціни на нафту знову пішли вгору

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Нафта дорожчає через плани Саудівської Аравії скоротити поставки до Азії

Ціни на нафту зростають у середу на тлі повідомлень, що державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) може скоротити поставки нафти в Азію в червні.

Також на ціну нафти вплинули дані Американського інституту нафти (API) щодо запасів сировини в США. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,51% – до 48,98 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,63% – до 46,83 долара за барель.

У вівторок агентство Reuters повідомило із посиланням на джерело, що Saudi Aramco скоротить поставки нафти в Азії приблизно на 7 мільйонів барелів у червні. «Коли ОПЕК оголосила про скорочення видобутку, Саудівська Аравія швидко повідомила своїм клієнтам у Європі та Сполучених Штатах, що вони отримають менші обсяги сировини», – пише агентство.

В Саудівській Аравії літо – це піковий сезон для попиту на електроенергію, оскільки жителі країни використовують кондиціонери для охолодження будинків та офісів. Таким чином, вони збільшують споживання сировини всередині країни, наголошує агентство. «Цьогоріч, швидше за все, спостерігатиметься більш ранній сплеск попиту, оскільки місяць Рамадан у мусульманському місяці починається раніше, з кінця травня. Традиційні великі вечері з родиною і друзями, як правило, створюють сплеск попиту на електроенергію. В результаті Азія в червні також зіткнеться з більш серйозними скороченнями від найбільшого у світі експортера нафти», – повідомляє агентство.

Позитивний вплив на торги також чинять дані API, згідно з якими запаси нафти в США за тиждень з 5 травня скоротилися на 5,789 мільйона барелів. Аналітики при цьому очікували зниження індикатора лише на 1,8 мільйона барелів.

Запаси бензину за звітний тиждень зросли на 3,169 мільйона барелів, тоді як експерти очікували зниження показника на 700 тисяч барелів. Запаси дистилятів зменшилися за звітний тиждень на 1,174 мільйона барелів, а запаси на найбільшому в США терміналі Cushing – на 133 тисячі барелів.

Станом на 9:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 48,92 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 48,95 долара за барель, що на 22 центи вище рівня закриття торгів ($48,73).

Нагадаємо, 5 травня ф’ючерси на нафту марки Brent із постачанням у липні впали в ціні до 47,06 долара за барель.

Джерело: Укрінформ