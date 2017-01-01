Ціни на нафту зросли майже до $55
- Сьогодні, 08:34
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Зростання цін на нафту
Вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,55%
У середу, 5 квітня, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні зросли в ціні до 54,47 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.
За даними видання, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,55%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 51,38 долара за барель, додавши 0,69%.
Як повідомлялося, ціни на нафту зростають на тлі неоднозначних даних статистики від міненерго США щодо запасів сировини в країні.