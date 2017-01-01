CNN показав фільм про втручання Путіна в вибори у США
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Ключовим моментом фільму під назвою «Наймогутніша людина в світі» стало історія про втручання Росії в американські вибори президента
Американський телеканал CNN показав документальний фільм Фаріда Закарії про російського президента Владіміра Путіна.
Ключовим моментом фільму під назвою «Наймогутніша людина в світі» стало історія про втручання Росії в американські вибори президента.
Where is the world headed with Vladimir Putin in charge of Russia? @FareedZakaria explores #PowerofPutin, now on CNN https://t.co/7Y9nHoyIM8 pic.twitter.com/a1JWa7bo0f— CNN (@CNN) 14 березня 2017 р.
Співробітник телеканалу Філліп Блек заявив у фільмі, що влада Путіна в Росії стоїть на трьох стовпах: «кібермощі», «військовій могутності» і «культі особи».
Раніше прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков засумнівався в тому, що новий фільм СNN «може вирватися за рамки того істеричного емоційного фону», який сьогодні превалює в США по відношенню до Росії.
«Фільм, судячи з усього, вже зроблений з таким критичним ухилом і в руслі подальшої демонізації нашої країни і, можливо, нашого президента», — сказав Пєсков.