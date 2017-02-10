CNN: розвідка США підтвердила частину фактів із «досьє Трампа»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Інформацію підтвердили у розвідці та правоохоронних органах США

Частина фактів із доповіді про компромат російської розвідки на президента США Дональда Трампа були підтверджені американською розвідкою.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела у розвідці та правоохоронних органах.

Співрозмовники каналу додали, що їм вдалося отримати інформацію про переговори високопоставлених російських чиновників та інших офіційних російських осіб.

При цьому не уточняється, про які саме розмови йдеться, але зауважується, що ці переговори по датах і місцях збігаються з тими, які описані в так званому «компроматі на Трампа».

Саме на цих підставах співробітники правоохоронних органів говорять про «велику вірогідність» того, що частина інформації в досьє є справжньою.

Нагадаємо, 11 січня телеканал CNN з посиланням на кількох офіційних осіб повідомив про те, що за даними розвідки США, спецслужби Росії зібрали компромат на Трампа.

Згідно з цим «досьє» за послуги Кремля Трамп погодився відвернути увагу від України. Сам новообраний президент США Трамп назвав це «досьє» брехнею.