  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    CNN: розвідка США заявила, що Росія має компромат на Трампа

    • Сьогодні, 03:48
    • Розсилка

    Джерела телеканалу стверджують, що так звані російські «агенти» мають особисту і фінансову інформацію про Трампа

    Передані обраному президенту США Дональду Трампу документи про «втручання» Росії в американські президентські вибори містять у собі інформацію про нібито наявний у Москви компромат на майбутнього главу держави, передає CNN з посиланням на неназваних чиновників у Вашингтоні.

    Повідомляється, що дані про компрометуючу інформацію містилися в короткому додатку з двох сторінок до доповіді спецслужб США. Джерела телеканалу стверджують, що так звані російські «агенти» мають особисту і фінансову інформацію про Трампа.

    Як стверджує телеканал, частина цих повідомлень заснована на записах екс-співробітника британської розвідки, роботу якого чиновники спецслужб США вважають такою, що заслуговує довіри.

    Частково ці повідомлення засновані на матеріалах відставного британського розвідника. Подану ним інформацію в американській розвідці вважають достовірною.

    Раніше ФБР звинуватило Росію в спробі злому сайту Республіканської партії.

    Читайте також
    кібератака Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ