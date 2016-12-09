CNN: розвідка США заявила, що Росія має компромат на Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джерела телеканалу стверджують, що так звані російські «агенти» мають особисту і фінансову інформацію про Трампа

Передані обраному президенту США Дональду Трампу документи про «втручання» Росії в американські президентські вибори містять у собі інформацію про нібито наявний у Москви компромат на майбутнього главу держави, передає CNN з посиланням на неназваних чиновників у Вашингтоні.

Повідомляється, що дані про компрометуючу інформацію містилися в короткому додатку з двох сторінок до доповіді спецслужб США. Джерела телеканалу стверджують, що так звані російські «агенти» мають особисту і фінансову інформацію про Трампа.

Як стверджує телеканал, частина цих повідомлень заснована на записах екс-співробітника британської розвідки, роботу якого чиновники спецслужб США вважають такою, що заслуговує довіри.

Частково ці повідомлення засновані на матеріалах відставного британського розвідника. Подану ним інформацію в американській розвідці вважають достовірною.

Раніше ФБР звинуватило Росію в спробі злому сайту Республіканської партії.