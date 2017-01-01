CNN: юристи Трампа почали вивчати процедуру імпічменту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Відповідні консультації проводяться на всякий випадок

Юристи Білого дому вивчають процедури імпічменту, щоб бути готовими до спроб усунення президента США Дональда Трампа від посади, які, тим не менш, вони вважають малоймовірними.

Про це повідомили два джерела, передає CNN.

Наголошується, що в Білому домі вважають, що Трамп може розраховувати на підтримку республіканців у Конгресі, і що імпічмент поки не очікується, тим більше що навіть демократи, як повідомляє видання, вважають, що це передчасно.

Тим не менш, фахівці та експерти з юридичних питань в адміністрації американського лідера провели нараду і почали збір інформації про процедуру імпічменту з метою зміцнення лінії захисту.

На каналі також повідомили, що спочатку Білий дім не коментував цю інформацію, але після публікації офіційний представник заявив, що «це неправда», начебто адвокати Білого дому вивчають процедуру імпічменту.

Крім того, за інформацією видання, цього тижня близькі радники президента, в тому числі адвокат Майкл Коен, відвідали Білий дім, щоб обговорити необхідність найняти особистих адвокатів для Трампа.

Як повідомляв «Главком», конгресмен-демократ від штату Техас Ел Грін закликав до імпічменту президента США Дональда Трампа. Конгресмен звинуватив Трампа в перешкоджанні розслідуванню його зв'язків з Росією.

«Президент Трамп за свої діяння має бути притягнутий до відповідальності Палатою представників Конгресу США. Ці дії полягають у створенні перешкод законному розслідуванню зв'язків кампанії президента і російського впливу на вибори президента 2016 року. Відповідальність президента, відповідно до конституції, це – імпічмент», - заявив конгресмен.

Таким чином, виступ Гріна став першим публічним закликом до висунення звинувачень президентові і його дострокової відставки.

Джерело: РБК-Україна