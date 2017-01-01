Цього року перельоти Порошенка обійдуться українцям у 35 млн гривень

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Петро Порошенко

Понад 30,4 млн гривень коштуватимуть візити Порошенко за кордон, а перельоти по Україні обійдуться в більш ніж 4,9 млн гривень

На нерегулярні авіаційні перевезення офіційних делегацій на чолі з президентом України Петром Порошенко в 2017 році витратять понад 35 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи закупівель ProZorro.

За даними системи закупівель, Державне управління справами уклало договір з Державним авіаційним підприємством «Україна» про закупівлю послуг з нерегулярних авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з президентом України на 2017 рік

Таким чином, ДП «Україна» в 2017 році буде забезпечувати авіаперевезення під час візитів Порошенко за кордон, а також буде здійснювати перельоти глави держави в межах України.

Як зазначено в договорі, загальна орієнтовна ціна договору становить 35,4 млн гривень, понад 30,4 млн гривень коштуватимуть візити Порошенко за кордон, а перельоти по Україні обійдуться в більш ніж 4,9 млн гривень.

«Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін, шляхом укладення додаткової угоди», - йдеться в тексті документу.

У вартість рейсу, яка підлягає оплаті, включаються витрати, безпосередньо пов'язані з організацією, забезпеченням та виконанням рейсу.

Договір на авіаперевезення був укладений 27 березня.