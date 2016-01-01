Цього року вісім росіян отримали статус біженця в Україні

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За 11 місяців 2016 року за захистом до України звернулися 69 громадян Росі

Державна міграційна служба України заявляє, що станом на листопад 2016 року вісім громадян Російської Федерації отримали статус біженця в Україні.

Як йдеться у відповіді ДМСУ на запит Радіо Свобода, всього за 11 місяців 2016 року за захистом до України звернулися 69 громадян Росії, з них 8 отримали статус біженця, а 10 отримали додатковий захист.

Крім того, у Державній міграційній службі повідомили, що за 11 місяців 2016 року громадянство України за територіальним походженням набули 1704 громадянина Росії, указами президента прийнято до громадянства України 104 росіянина.

У серпні в Україні просив притулку російський активіст Роман Рословцев, відомий, зокрема, тим, що багато разів виходив на акції протесту в центрі Москви в масці президента Володимира Путіна, за що його щоразу затримували. Як повідомляли тоді прикордонники, росіянин звернувся із заявою щодо отримання статусу біженця на території України «у зв’язку з політичним переслідуванням у Росії».

Вже наприкінці вересня Рословцев був знову затриманий у центрі Москви за чергову протестну акцію, хоч уже й без маски Путіна.