Cьогодні на заході України пройде сніг з дощем

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На більшій частині України без опадів

Погода на сьогодні: 13 січня 2017 року на заході України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура вдень від -7 до +4.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

За даними синоптиків, на сході країни сьогодні без опадів, температура від -2 до -7; на заході сніг з дощем, температура від -2 до +2.

На півночі країни, як і в інших регіонах, без опадів, денна температура від -4 до +1.

У центральних областях температура від -1 до -4, на півдні від -2 до +4.

В Києві сьогодні без опадів, температура вночі від -5 до -7, вдень від -1 до +1.