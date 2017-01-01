  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Cьогодні в Україні буде сніжно і морозно

    • Сьогодні, 08:12
    • Розсилка

    У Києві вдень від -1 до -3

    Погода на сьогодні: 27 січня 2017 року на більшій частині України очікується сніг, температура вдень від -1 до -10.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

    За прогнозами українських синоптиків, на сході країни очікується сніг, вдень температура повітря становитиме від -8 до -10, вночі стовпчики термометра опустяться до -22.

    У західних регіонах країни без опадів, температура вдень очікується від -1 до -3, вночі очікується до -16 градусів морозу.

    На півночі України також пройде сніг, температура вдень від -1 до -6 , вночі до -17.

    В центральних регіонах країни сьогодні сніг, температура складе від -1 до -10 вдень, вночі очікується до -19.

    На півдні України очікується сніг, температура вдень від -1 до -8, вночі до -18 градусів морозу.

    У Криму також буде сніг, температура вдень від -4 до -6, вночі очікується від -10 до -12.

    В Києві сьогодні очікується сніг, температура вночі від -1 до -3 вдень, від -12 до -14 вночі.

    Читайте також
    прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ