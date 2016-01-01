  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Cьогодні в Україні опадів не обіцяють

    • Сьогодні, 08:10
    • Розсилка

    Температура вдень підніметься до +5

    Погода на сьогодні: 22 грудня 2016 року в Україні переважно опади не очікуються, температура вдень від -1 до +5. Про це повідомляє Гідрометцентр при ДСНС.

    Згідно з прогнозом синоптиків, на сході країни сьогодні температура повітря складе від +1 до -1, вночі від -5 до -9 градусів.

    В центрі вдень від +1 до -1, вночі від +1 до -1, на півночі від +1 до -1 вночі від -1 до -6.

    На півдні України також опади не очікуються, денна температура становитиме від +2 до 0.

    У західних регіонах вдень від +1 до +5.

    У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вночі від -4 до -6, вдень від +1 до -1.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ