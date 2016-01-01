Cьогодні в Україні опадів не обіцяють

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Температура вдень підніметься до +5

Погода на сьогодні: 22 грудня 2016 року в Україні переважно опади не очікуються, температура вдень від -1 до +5. Про це повідомляє Гідрометцентр при ДСНС.

Згідно з прогнозом синоптиків, на сході країни сьогодні температура повітря складе від +1 до -1, вночі від -5 до -9 градусів.

В центрі вдень від +1 до -1, вночі від +1 до -1, на півночі від +1 до -1 вночі від -1 до -6.

На півдні України також опади не очікуються, денна температура становитиме від +2 до 0.

У західних регіонах вдень від +1 до +5.

У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вночі від -4 до -6, вдень від +1 до -1.