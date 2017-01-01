Cьогодні в Україні опадів не передбачається

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У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 24 січня 2017 року на більшій частині України опадів не очікується, температура вдень від -7 до +6.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з прогнозом синоптиків, на сході України сьогодні очікується ясна погода без опадів, температура вдень від -1 до +1, вночі стовпчики термометра опустяться до -8.

У західних регіонах країни також без опадів, температура вдень від -7 до +1, вночі очікується до -12 градусів морозу.

На півночі України сьогодні пройде сніг, температура від -1 до +1 вдень, вночі до -7.

У центральних регіонах ясно температура від -1 до +1 вдень, вночі очікується до -7.

На півдні України без опадів, очікується ясна погода, температура вдень від 0 до +2, вночі до -7 градусів морозу.

У Криму ясно, температура вдень від +4 до +6, вночі очікується від -3 до -5.

В Києві сьогодні очікується сніг, температура вночі від -5 до -7 вдень від -1 до +1.