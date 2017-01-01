Cьогодні в Україні повітря прогріється до +6

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У Києві вдень від 0 до +2

Погода на сьогодні: 17 лютого 2017 року на заході України очікується дощ, на решті території країни опадів не очікується, температура вдень від -4 до +6.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, сьогодні на сході країни без опадів, вдень температура повітря становитиме від -2 до -4, вночі стовпчики термометра опустяться до -18.

У західних регіонах країни сьогодні очікується дощ, денна температура від 0 до +6, вночі до -7.

На півночі України вдень від -2 до +2, вночі до -11.

У центральних регіонах України очікується сонячна погода, вдень від -3 до +2, вночі до -13.

На півдні країни також очікується сонячна погода, вдень від -1 до +5, вночі до -13.

В Києві сьогодні сонячно, без опадів, температура вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -6.