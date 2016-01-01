Cьогодні в Україні сніг, температура до +4

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У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 23 грудня 2016 року на території України опадів не очікується, температура вдень від -1 до +4.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з прогнозом синоптиків, на сході країни сьогодні температура повітря складе від 0 до -2, вночі від -2 до -6 градусів.

У західних регіонах температура від 0 до +3, вночі очікується від -3 до -7.

На півночі України від -1 до +2 вдень і вночі від -2 до -6.

У центральних регіонах денна температура від -1 до +2, вночі від -2 до -6. На півдні від 0 до +4, вночі від -3 до -6.

В Києві сьогодні невеличкий сніг, температура вночі від -3 до -5, вдень від -1 до +1.