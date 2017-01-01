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    Cьогодні в Україні температура опуститься до -13

    • Сьогодні, 08:13
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    У Києві вдень від -9 до -11

    Погода на сьогодні: 26 січня 2017 року на більшій частині України опадів не очікується, температура вдень від -3 до -13.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

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    Згідно з прогнозом синоптиків, на сході України сьогодні вдень температура повітря становитиме від -7 до -13, вночі стовпчики термометра опустяться до -15.

    У західних регіонах країни температура вдень очікується від -3 до -11, вночі очікується до -16 градусів морозу.

    На півночі України сьогодні температура буде від -11 до -14 вдень, вночі до -18.

    В центральних регіонах країни сьогодні температура складе від -8 до -13 вдень, вночі очікується до -15.

    На півдні України очікується ясна погода, без опадів, температура вдень від -3 до -8, вночі до -10 градусів морозу.

    У Криму також буде ясно, температура вдень від -3 до -5, вночі очікується від -6 до -8.

    В Києві сьогодні очікується ясна погода без опадів, температура вночі від -12 до -14 та вдень від -9 до -11.

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