Cьогодні в Україні температура опуститься до -13

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У Києві вдень від -9 до -11

Погода на сьогодні: 26 січня 2017 року на більшій частині України опадів не очікується, температура вдень від -3 до -13.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з прогнозом синоптиків, на сході України сьогодні вдень температура повітря становитиме від -7 до -13, вночі стовпчики термометра опустяться до -15.

У західних регіонах країни температура вдень очікується від -3 до -11, вночі очікується до -16 градусів морозу.

На півночі України сьогодні температура буде від -11 до -14 вдень, вночі до -18.

В центральних регіонах країни сьогодні температура складе від -8 до -13 вдень, вночі очікується до -15.

На півдні України очікується ясна погода, без опадів, температура вдень від -3 до -8, вночі до -10 градусів морозу.

У Криму також буде ясно, температура вдень від -3 до -5, вночі очікується від -6 до -8.

В Києві сьогодні очікується ясна погода без опадів, температура вночі від -12 до -14 та вдень від -9 до -11.