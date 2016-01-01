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    Cьогодні в Україні засніжить

    • 29 Грудня, 08:12
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    У Києві вдень від 0 до -2

    Погода на сьогодні: 29 грудня 2016 року на більшій частині України очікується сніг, температура вдень від -4 до +1.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

    За прогнозом синоптиків, на сході України сьогодні температура повітря складе від -1 до -3 і очікується сніг.

    У західних регіонах також очікується сніг, температура від -1 до -4. На півночі країни також сніг, температура від -1 до -3.

    У центральних регіонах також температура від -1 до -3 і сніг. На півдні країни очікується сніг, температура від -1 до +1.

    У Криму також очікується сніг з дощем, температура вдень від +1 до +3, вночі очікується від -3 до -5.

    В Києві сьогодні очікується сніг, температура вночі від -2 до -4 вдень від 0 до -2.

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