Cьогодні в Україні засніжить
- 29 Грудня, 08:12
-
Розсилка
У Києві вдень від 0 до -2
Погода на сьогодні: 29 грудня 2016 року на більшій частині України очікується сніг, температура вдень від -4 до +1.
Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
За прогнозом синоптиків, на сході України сьогодні температура повітря складе від -1 до -3 і очікується сніг.
У західних регіонах також очікується сніг, температура від -1 до -4. На півночі країни також сніг, температура від -1 до -3.
У центральних регіонах також температура від -1 до -3 і сніг. На півдні країни очікується сніг, температура від -1 до +1.
У Криму також очікується сніг з дощем, температура вдень від +1 до +3, вночі очікується від -3 до -5.
В Києві сьогодні очікується сніг, температура вночі від -2 до -4 вдень від 0 до -2.