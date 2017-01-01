Cьогодні в Україні знов піде сніг
- Сьогодні, 08:13
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Розсилка
У Києві вдень від -1 до +1
Погода на сьогодні: 14 лютого 2017 року в Україні очікується сніг, температура вдень від -4 до +5.
Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі.
За прогнозами українських синоптиків, на сході країни очікується сніг, вдень температура повітря становитиме від -2 до -4, вночі стовпчики термометра опустяться до -12.
У західних регіонах України денна температура від -1 до +5, вночі до -11. На півночі України очікується сніг, вдень від -1 до +1, вночі до -9.
У центральних регіонах сніг, вдень від -3 до +1, вночі до -10.
На півдні країни також очікується сніг, вдень від -3 до +1, вночі до -10.
У Києві сьогодні сніг, температура вдень від -1 до +1, вночі від -6 до -8.