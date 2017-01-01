Цьогоріч на «дорогу Саакашвілі» запланували виділити 1,1 млрд. грн (документ)

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Ремонт траси Одеса-Рені. Фото Одесінформ.

В цілому, на 228 кілометрах дороги Одеса-Рені потрібно провести поточний ремонт, на 61 кілометрі - капремонт

У 2017 році на ремонт дороги загального державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) заплановані видатки з різних джерел на суму 1,1 млрд. грн.

Про це у відповіді на інформаційний запит «Главкома» повідомив виконуючий обов’язків заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Харченко.

За його відомостями, за ці кошти підрядні організації проведуть роботи на 80,3 км дороги, здійснять капітальний ремонт мосту через річку Дністер у селі Паланка та продовжать будівництво обходу міста Рені.

Крім цього, чиновник констатував, що протягом 2016 року на ремонт дороги Одеса-Рені було освоєно близько 600 млн. грн. В основному виконано поточний та середній ремонти найбільш зруйнованих ділянок загальною протяжністю 56,2 км.

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За попередніми розрахунками, до 2019 року ремонт дороги загального державного значення М-15 Одеса-Рені оцінюється у 5,4 млрд. грн.

Як повідомляв «Главком», попередній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі у 2016 році активно піарився на дорожніх роботах Одеса-Рені навіть поблизу траси облаштував тимчасовий службовий кабінет у вигляді намету, де проводив робочі наради.

Довідково. Дорога Одеса-Рені була побудована в 1940-1950 роках і давно вичерпала свій ресурс. На 228 кілометрах дороги потрібно провести поточний середній ремонт, на 61 кілометрі - провести капітальний ремонт. Також потрібно побудувати майже 6 кілометрів об'їзної дороги навколо Рені.