Цьогоріч в українських судах замінять 511 металевих кліток для тримання підозрюваних (ДОКУМЕНТ)

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Загалом, заміни потребують 933 стаціонарні металеві загородження, які встановлені в залах судових засідань

У 2017 році в українських судах заплановано замінити 511 металевих загороджень на загородження зі спеціального захисного скла, які відокремлюють обвинувачених (засуджених) від складу суду та учасників процесу.

Таку відповідь надала Державна судова адміністрація України на інформаційний запит користувача проекту «Доступ до правди».

Наразі в залах судових засідань для розгляду кримінальних справ апеляційних та місцевих загальних судів проведено заміну 524 металеві «клітки». Зокрема, в апеляційних судах – 68, в місцевих – 456.

В цілому, заміни потребують 933 стаціонарні металеві загородження. Їхнє фінансування, як пояснили в ДСА України, відбувається у межах бюджетних призначень.

Раніше заступник глави Державної судової адміністрації України (ДСАУ) Павло Кондик заявив, що для заміни всіх металевих кліток у судах потрібно більше 130 мільйонів гривень.