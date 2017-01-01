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    ЦРУ шукає серед своїх співробітників «крота» WikiLeaks

    • Сьогодні, 07:36
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    Значок ЦРУ
    Значок ЦРУ

    Доступ до документів, які оприлюднили у WikiLeaks, мали кілька сотень людей

    Центральне розвідувальне управління США звернулося за допомогою до Федерального бюро розслідувань у полюванні на ймовірного інформатора організації WikiLeaks в своїх рядах.

    Про це повідомляє телекомпанія CBS.

    За інформацією телеканалу, ЦРУ і ФБР ведуть спільне розслідування, щоб встановити, хто саме передав WikiLeaks дані про використання американською розвідкою методів кібершпіонажу.

    Посилаючись на джерела, знайомі з ходом розгляду, телеканал зазначив, що інформатора шукають серед тих кадрових співробітників ЦРУ і приватних підрядників, які мали фізичний доступ до даних, оприлюднених WikiLeaks на початку березня.

    Доступ до цих документів мали кілька сотень людей, і слідчі перевіряють кожного з них, підкреслила телекомпанія CBS.

    Нагадаємо, директор ЦРУ нещодавно назвав Wikileaks «недержавною ворожою розвідувальною службою».

    «Главком» також повідомляв, що згідно з викладеним Wikileaks масивом документів у березні, серед кіберзброї, яка нібито є у ЦРУ, - віруси, які можуть заразити гаджети з операційними системами Windows, Android, iOS, OSX і Linux, а також інтернет-роутери.

    Спецслужби США відразу розпочали розслідування за фактом «зливу» WikiLeaks документів.

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