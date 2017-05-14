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    Cтрілянина у Франції: є постраждалі

    • Сьогодні, 02:38
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    Стрілянина сталася в місці скупчення близько 40 осіб в муніципалітеті Даммарі-ле-Ліс

    У французькому департаменті Сена і Марна на півночі Франції сталася стрілянина, в результаті якої постраждали щонайменше три людини.

    Про це повідомляє портал Republique 77.

    Відзначається, що стрілянина сталася в місці скупчення близько 40 осіб в муніципалітеті Даммарі-ле-Ліс.

    Один з потерпілих знаходиться у важкому стані. В даний час на місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

    Подробиці інциденту поки невідомі.

    У неділю, 14 травня, в Кам'янському сталася стрілянина, в результаті якого були поранені кілька людей.

    Один з лідерів місцевого «Правого сектора» Аскольд Можейко повідомив, що той, хто стріляв - Роман Малісевіч, член партії «Дія» Дмитра Яроша і його охоронець.

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