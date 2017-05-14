Cтрілянина у Франції: є постраждалі
- Сьогодні, 02:38
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Стрілянина сталася в місці скупчення близько 40 осіб в муніципалітеті Даммарі-ле-Ліс
У французькому департаменті Сена і Марна на півночі Франції сталася стрілянина, в результаті якої постраждали щонайменше три людини.
Про це повідомляє портал Republique 77.
Відзначається, що стрілянина сталася в місці скупчення близько 40 осіб в муніципалітеті Даммарі-ле-Ліс.
Один з потерпілих знаходиться у важкому стані. В даний час на місці події працюють співробітники правоохоронних органів.
Подробиці інциденту поки невідомі.
У неділю, 14 травня, в Кам'янському сталася стрілянина, в результаті якого були поранені кілька людей.
Один з лідерів місцевого «Правого сектора» Аскольд Можейко повідомив, що той, хто стріляв - Роман Малісевіч, член партії «Дія» Дмитра Яроша і його охоронець.