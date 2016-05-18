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    Cуд дозволив затримати Януковича, Захарченка та Коряка

    • Вчора, 20:19
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    Віктор Янукович
    zn.ua
    Віктор Янукович

    Санкція на затримання видана у рамках розслідування про організацію викрадення архієпископа Олександра Драбинка, помічника настоятеля УПЦ МП Володимира Сабодана

    Печерський суд Києва дозволив затримати екс-президента Віктора Януковича, колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-начальника ГУ МВС у Києві Валерія Коряка.

    Санкція на затримання видана у рамках розслідування про організацію викрадення архієпископа Олександра Драбинка - помічника настоятеля УПЦ МП Володимира Сабодана.


    Про це стало відомо з ухвал райсуду від 3 січня 2017 року, оприлюднених у реєстрі судових рішень.

    Як зазначається у документах, Генпрокуратура здійснює розслідування за фактом перевищення службових повноважень трьома колишніми високопосадовцями, а також ще двома особами при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ МП Володимира.

    Дозвіл на затримання наданий з метою приводу трьох екс-посадовців до суду для участі в розгляді клопотань про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, 8 грудня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальностіолігарха і народного депутата Вадима Новинського. Його спільно з екс-президентом Віктором Януковичем, екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком та екс-главою міліції Києва Валерієм Коряком підозрюють у спробі узурпувати владу в Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП). Сам Новинський категорично заперечує обвинувачення Генеральної прокуратури України (ГПУ). Тепер свою невинуватість і правоту він повинен буде довести в суді.

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