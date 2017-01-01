Cуд у справі Мартиненка сьогодні відновить роботу
- Сьогодні, 09:57
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Екс-нардепові загрожує покарання від 8 до 12 років
Сьогодні, 22 квітня, відновиться засідання суду у справі колишнього депутата Миколи Мартиненка за звинуваченням у розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передає «Главком».
Вчора, прокурори САП попросили відкласти суд по справі.
Крім того, 15 народних депутатів та 4 міністра висловили думку взяти на поруки Мартиненка у ході розгляду клопотання САП про запобіжний захід екс-нардепові.
Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.
За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).
У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.
Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.
Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.
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