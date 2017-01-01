Cуд в Південній Кореї відмовив в арешті глави Samsung

Прокуратура Південної Кореї видала ордер на його арешт 16 січня

Cуд в Південній Кореї відхилив запит прокуратури про видачу ордера на арешт віце-голови – фактичного очільника Samsung Лі Чже Йона.

Суд постановив, що «необхідності арешту на даний момент» немає, передає Reuters.

Зауважується, що він проходить підозрюваним у хабарництві на тлі розслідування корупційного скандалу щодо тимчасово відстороненої від посади президента країни Пак Кін Хе.

Прокуратура Південної Кореї видала ордер на його арешт 16 січня.

За версією слідства, Samsung передала 43 мільярди вон (36 мільйонів доларів) подрузі президента Цой (Чхве) Сун Сіль за допомогу з боку влади.

Підтримка, як стверджується, полягала в тому, що Національний пенсійний фонд сприяв злиттю двох компаній, пов'язаних з Samsung, у 2015 році.

Лі Чже Йон, який фактично керує Samsung після госпіталізації свого батька чи Гонхі, раніше заперечував усі звинувачення.