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    Цукерберг готує глобальні зміни у Facebook

    • Сьогодні, 09:51
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    Творець популярної соцмережі планує перетворити її на соціальну інфраструктуру

    Засновник Facebook Марк Цукерберг хоче перейти від формату соцмережі для друзів і сім'ї до розвитку глобальної соціальної інфраструктури.

    Про це він написав у зверненні у Facebook.

    «Зараз по всьому світу є люди, які залишилися за бортом глобалізації, і руху, що виступають за відхід від глобальних зв'язків», - констатував засновник Facebook.

    У зв'язку з цим Цукерберг хоче перейти від формату соцмережі для друзів і сім'ї до розвитку глобальної соціальної інфраструктури.

    «У такі часи, як зараз, найважливіше, що ми в Facebook можемо зробити - це створити соціальну інфраструктуру, щоб дати людям можливість вибудувати глобальне співтовариство, яке працює для всіх нас», - підкреслив Цукерберг.

    Він виділив п'ять основних напрямків: розвиток взаємної підтримки, забезпечення безпеки, інформованості, громадянської активності та залучення представників різних культур і поглядів.

     

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