Цукерберг готує глобальні зміни у Facebook

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Творець популярної соцмережі планує перетворити її на соціальну інфраструктуру

Засновник Facebook Марк Цукерберг хоче перейти від формату соцмережі для друзів і сім'ї до розвитку глобальної соціальної інфраструктури.

Про це він написав у зверненні у Facebook.

«Зараз по всьому світу є люди, які залишилися за бортом глобалізації, і руху, що виступають за відхід від глобальних зв'язків», - констатував засновник Facebook.

У зв'язку з цим Цукерберг хоче перейти від формату соцмережі для друзів і сім'ї до розвитку глобальної соціальної інфраструктури.

«У такі часи, як зараз, найважливіше, що ми в Facebook можемо зробити - це створити соціальну інфраструктуру, щоб дати людям можливість вибудувати глобальне співтовариство, яке працює для всіх нас», - підкреслив Цукерберг.

Він виділив п'ять основних напрямків: розвиток взаємної підтримки, забезпечення безпеки, інформованості, громадянської активності та залучення представників різних культур і поглядів.