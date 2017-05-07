ЦВК Росії теж «підбило підсумки» французьких виборів

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Член ЦВК РФ Василь Ліхачов

Шеф, все пропало: у Росії вже побачили «розкол суспільства» після перемоги Макрона

В Росії розпочинається істерія з приводу перемоги на президентських виборах центриста, лідера руху «Вперед» Еммануеля Макрона. Так, член Центральної виборчої комісії РФ Василь Ліхачов, який займається у відомстві питанням міжнародної взаємодії, заявив, що другий тур президентських виборів «підтверджує розкол французького суспільства, який не буде подоланий».

Про це Ліхачов сказав в коментарі російському виданню «Риа Новости».

«Розкол суспільства, який ми спостерігали у першому турі, за підсумками другого туру набуває більш жорстку конфігурацію. І найважливіше, що цей розкол французького товариства не буде подоланий за підсумками другого туру голосування», - заявив член ЦВК Росії.

Також, за його словами, Макрон без власної партії може «провисати» за багатьма напрямками.

«Тим більше, його заявка на плани зміни конституції, на якусь нову конституційну реформу, яка, природно, повинна проводитися або шляхом референдуму, або через Національні збори Франції, вельми і вельми проблематичною виглядає з позицій сьогоднішнього дня», - додав Ліхачов.

Як відомо, в Росії лояльно відносилися до «подруги Путіна» Марін Ле Пен.

Політолог Володимир Фесенко у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів,що Макрон не допустить визнання Криму російським.

На початку травня новобраний президент Франції також заявляв, що Росія має виконувати взяті на себе зобов'язання по Донбасу.

Лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів. Марін Ле Пен отримала 33,94% підтримки.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен визнала поразку на виборах.

Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

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