ЦВК Туреччини: більшість голосів «за» посилення влади президента

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Виборча комісія зробила таку заяву після того, як Ердоган привітав своїх прихильників із перемогою

Голова Центральної виборчої комісії Туреччини Сади Гювен підтвердив результати референдуму, а саме більшість голосів «за» розширення президентських повноважень.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що виборча комісія зробила таку заяву після того, як глава країни Реджеп Ердоган привітав своїх прихильників із перемогою, хоча офіційні результати ще не були оголошені.

Глава опозиційної партії звинуватив ЦВК у тому, що під час голосування були змінені правила, проведені маніпуляції із підрахунком голосів і нагадав, що на попередніх виборах бюлетені без офіційних печаток були визнані недійсними. Однак виборчком визнав несуттєвими такі претензії.

Зазначимо, що на референдумі за попередньою інформацією, кількість тих, хто проголосував за розширення повноважень президента, майже на 3% випереджає противників реформи.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

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