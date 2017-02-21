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    CyberX: проти України ведеться масштабна кібер-розвідка

    • Сьогодні, 04:48
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    Хакер
    Хакер

    Хакери «влазять» у комп’ютери зокрема за допомогою шкідливого коду в документах Microsoft Office

    Близько 70 успішно атакованих жертв в низці секторів, в тому числі серед об'єктивно критичної інфраструктури, засобів масової інформації та наукових установ України виявлено фахівцями CyberX.

    Про це з посиланням на звіт CyberX повідомляє телеканал «Еспресо».

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    Зазначається, що за допомогою шкідливого коду, вбудованого в документи Microsoft Office, зловмисники отримують віддалений доступ до мікрофонів ПК, ноутбуків, смартфонів, планшетів, записують розмови і завантажують записи на файлообмінник Dropbox.

    Під час операції зловмисники прагнуть перехопити конфіденційну інформацію про свій об'єкт, в тому числі аудіозаписи розмов, знімки екрану, документи і паролі.

    Переважна більшість об'єктів розташована в Україні, незначна - в Росії. Найменша кількість об'єктів розташована в Саудівській Аравії та Австрії. Серед визначених CyberX безпосередніх цілей атак є:

    - компанія-розробник системи дистанційного моніторингу для нафтогазової інфраструктури;

    - міжнародна організація, яка здійснює моніторинг прав людини, боротьбу з тероризмом і кібератаки на критичну інфраструктуру в Україні;

    - інжинірингова компанія, яка розробляє електричні підстанції, розподільні газопроводи і системи водопостачання;

    - науково-дослідний інститут;

    - редактори українських газет.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно у Великобританії зафіксували зростання кібератак з боку російських хакерів, в тому числі на урядові установи.Загалом за останній час про кібератаки з боку Росії повідомляли, зокрема Німеччина, Чехія, Норвегія та Нідерланди.

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