«ДАІ ДНР» за півроку поставила на облік 56 тисяч автомобілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В окупованому Донбасі юридичні особи повинні поставити на облік авто до кінця поточного року, зазначають бойовики

«Міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні відділи» «ДАІ» «ДНР» з початку дії «порядку обов'язкової реєстрації транспортних засобів» (з липня 2016 року) поставили «на облік» близько 56,3 тисяч автомобілів.

Відповідну інформацію поширили сепаратистські інтернет-видання з посиланням на повідомлення так званої «ДАІ» «ДНР».

У окупаційному «відомстві» стверджують, що «за період серпень-грудень 2016 року« підрозділами міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділів» «ДАІ» «МВС» «ДНР» зареєстровано 56,3 тисяч транспортних засобів».