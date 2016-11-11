«ДАІ ДНР» за півроку поставила на облік 56 тисяч автомобілів
- Сьогодні, 07:25
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В окупованому Донбасі юридичні особи повинні поставити на облік авто до кінця поточного року, зазначають бойовики
«Міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні відділи» «ДАІ» «ДНР» з початку дії «порядку обов'язкової реєстрації транспортних засобів» (з липня 2016 року) поставили «на облік» близько 56,3 тисяч автомобілів.
Відповідну інформацію поширили сепаратистські інтернет-видання з посиланням на повідомлення так званої «ДАІ» «ДНР».
У окупаційному «відомстві» стверджують, що «за період серпень-грудень 2016 року« підрозділами міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділів» «ДАІ» «МВС» «ДНР» зареєстровано 56,3 тисяч транспортних засобів».