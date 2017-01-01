ДАІ прибрали – хабарники лишилися: затримано інспектора дорожньої поліції
- Вчора, 11:22
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Розсилка
Здирник вимагав від місцевого жителя сім тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху
Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала на хабарництві інспектора дорожнього нагляду Червоноградського відділу поліції Львівщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Здирник вимагав від місцевого жителя сім тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Співробітники спецслужби затримали поліцейського у центрі Червонограда під час отримання грошей», – йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.