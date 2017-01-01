Далекобійники готують акцію протесту в Донецьку

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Далекобійники

З далекобійників, що прямують з окупованої території Донбасу, на кордоні з РФ вимагають від 3 до 5 тис. рублів за «безпечний проїзд» по регіону

У середовищі водіїв великовантажних автомобілів, що перевозять вантажі з території «ДНР» на далекі відстані в РФ, створена ініціативна група, яка готує акції протесту в Донецьку. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

« Ситуація обумовлена тим, що при перетині кордону з РФ в Ростовській області представники російської сторони (як правило, в цивільному одязі, але за участю прикордонників РФ) зупиняють всі вантажні автомобілі, що прямують з окупованої території Донбасу, і вимагають від 3 до 5 тис. рублів за «безпечний проїзд» по регіону», - інформує «ІС».

Як повідомлялося, у кількох містах Росії відбулися великі акції протесту далекобійників проти системи збору плати за проїзд по федеральних трасах «Платон».